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Пятов – третій найкращий воротар Ліги націй за версією WhoScored

19:33 851 Читать на русском
Пятов – третій найкращий воротар Ліги націй за версією WhoScored
Андрій Пятов / Фото: соцмережі

Голкіпер збірної України Андрій Пятов гарно проявив себе у матчах Ліги націй.

Воротар Шахтаря та збірної України потрапив до трійки найкращих голкіперів Ліги нації за версією WhoScored та отримав оцінку у 7,11 балів.

Пятов вперше з 2009 року не потрапив до стартового складу збірної України на офіційний матч

Вище за Пятова розташувались страж воріт збірної Люксембургу Антоні Моріс з результатом – 7,23 балів, а також нідерландець Яспер Сіллессен, який отримав середню оцінку – 7,35.

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Нагадаємо, Пятов зіграв у Лізі націй 3 матчі – два проти Чехії та один проти Словаччини. У цих іграх основний голкіпер збірної України пропустив лише один гол – у першому матчі з чехами.

Теги
Ліга націй Україна Україна Андрій Пятов Андрій Пятов
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