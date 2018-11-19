Україна – Туреччина: поле, на якому має відбутись матч, зіпсоване зливами

Німеччина — 13:00 1090
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Барселона роздумує над підписанням Йовіча – скаути клубу вже переглядали гравця
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Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз ризикує залишитись без футболуІспанія — 12:35 842
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Стало відомо, з ким збірна України точно не зіграє в кваліфікації Євро-2020Збірна України — 12:23 3773
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Україна – Туреччина: Луческу не зможе розраховувати одразу на 3-х гравцівТовариські матчі — 12:11 418
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Зозуля страждає через іспанських суддів – Альбасете обурюється ставленням до українцяІспанія — 11:37 2456
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