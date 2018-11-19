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Україна – Туреччина: поле, на якому має відбутись матч, зіпсоване зливами

14:08 214 Читать на русском
Україна – Туреччина: поле, на якому має відбутись матч, зіпсоване зливами
Збірна України / ФФУ

Газон стадіону в Анталії був зіпсований зливами напередодні спарингу між Туреччиною та Україною.

Організатори матчу Україна – Туреччина попросили команди провести тренування в понеділок на полях готелів, де вони зупинились, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Неймовірна злива перетворила матч КАН у водне поло – для боротьби зі стихією використали навіть відра

Причиною стали зливи, що були в Анталії та зіпсували газон стадіону. Поле прагнуть зберегти для самого поєдинку.

Нагадаємо, спочатку матч був запланований у Дніпрі, але у підсумку його перенесли в Анталію за наполяганням головного тренера збірної Туреччини Мірчі Луческу "через погіршення погодних умов в Україні".

Україна – Туреччина: прогноз на товариський матч

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Україна - Туреччина Туреччина Туреччина Україна Україна Збірна України
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