Україна – Туреччина: поле, на якому має відбутись матч, зіпсоване зливами

Газон стадіону в Анталії був зіпсований зливами напередодні спарингу між Туреччиною та Україною.

Організатори матчу Україна – Туреччина попросили команди провести тренування в понеділок на полях готелів, де вони зупинились, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Причиною стали зливи, що були в Анталії та зіпсували газон стадіону. Поле прагнуть зберегти для самого поєдинку.

Нагадаємо, спочатку матч був запланований у Дніпрі, але у підсумку його перенесли в Анталію за наполяганням головного тренера збірної Туреччини Мірчі Луческу "через погіршення погодних умов в Україні".

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