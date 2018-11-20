Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли в плей-офф турніру

У заключному турі групового етапу Ліги націй збірна Німеччини вдома не змогла перемогти голландців та покинула перший дивізіон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Голландцям необхідна була хоча б нічия у цьому матчі, аби потрапити у плей-офф Ліги націй, тоді як турнірне становище Німеччини ніяк не змінилось би від будь-якого результату гри. Однак це розслабило збірну Нідерландів, адже німці вийшли вперед вже на 9-й хвилині. Гнабрі скинув на Вернера, а Тімо вдався напрочуд класний удар зльоту прямісінько у нижній кут. Голландці продовжували більше володіти м'ячем, проте це не призводило до небезпечних моментів. А от німці надійно грали в захисті і гостро атакували та досить швидко подвоїли свою перевагу. Кроос розкішною передачею знайшов Сане, той не зумів вдало її приборкати, проте зміг прокинути повз Тете і пробити в дальній кут.

Другий тайм картину матчу не змінив, хіба що німці вирівняли володіння м'ячем. Гостріші моменти були в збірної Німеччини, наприклад вихід 1 на 1 Вернера або ж його дальній удар, тоді як голландці нічого не могли створити. Ситуація змінилась в останні 10 хвилин, коли Промес у затяжній атаці пробив під стійку без шансів для Нойєра. "Помаранчеві" відчули, що можуть зрівняти рахунок і зробили це в компенсований час. Врятував нічию капітан Вірджіл ван Дейк, який підключився до атаки, зреагував на відскок від захисника та потужним ударом зльоту вразив ворота Нойєра.

Ця нічия дозволила голландцям вийти в плей-офф Ліги націй, тоді як Німеччина покидає дивізіон А без жодної перемоги.

Ліга націй, 6-й тур, група A1

Німеччина – Нідерланди – 2:2

Голи: Вернер, 9, Гнабрі, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1