Степаненко: Не знаю за якою схемою ми будемо грати проти Туреччини

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу проти збірної Туреччини.

"З Луческу ми вже грали у офіційних матчах. Зрозуміло, що у нього та його команди не надто вдала полоса. Не знаю, яка у них зараз атмосфера у команді, і який настрій у них буде на цей матч. Але, думаю, для обох команд результат у матчі буде важливим.

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Не знаю за якою схемою ми будемо грати проти Туреччини, це вирішить тренерський штаб. Але я думаю, що будь-яка команда повинна бути гнучкою і якщо вона може грати в різних схемах, варіюватися в залежності від суперника – це плюс.

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Інше питання у тому, що потрібно бути більш відповідальним і більш сконцентрованим. Ми знали, що для словаків ця гра важливіша і значуща. І ми повинні були більше себе налаштувати і не давати їм так забивати м'ячі", – сказав Степаненко в ефірі каналу "Футбол 1".