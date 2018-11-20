Німеччина – Нідерланди – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нідерланди на останніх хвилинах вирвали нічию проти Німеччини у 5 турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Нідерланди.
У заключному турі групового етапу Ліги націй збірна Німеччини вдома не змогла перемогти голландців та покинула перший дивізіон.
Німці вийшли вперед вже на 9-й хвилині. Гнабрі скинув на Вернера, а Тімо вдався напрочуд класний удар зльоту прямісінько у нижній кут.
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Збірна Німеччини вже на 20-й хвилині подвоїла свою перевагу. Кроос розкішною передачею знайшов Сане, той не зумів вдало її приборкати, проте зміг прокинути повз Тете і пробити в дальній кут.
Нідерланди спромоглись двічі забити під завісу другого тайму. Спершу Промес на 85-й хвилині у затяжній атаці пробив під стійку без шансів для Нойєра.
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"Помаранчеві" відчули, що можуть зрівняти рахунок і зробили це в компенсований час. Врятував нічию капітан Вірджіл ван Дейк, який підключився до атаки, зреагував на відскок від захисника та потужним ударом зльоту вразив ворота Нойєра.
Ця нічия дозволила голландцям вийти в плей-офф Ліги націй, тоді як Німеччина покидає дивізіон А без жодної перемоги.
Ліга націй, 6-й тур, група A1
Німеччина – Нідерланди – 2:2
Голи: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1