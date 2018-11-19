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Барселона роздумує над підписанням Йовіча – скаути клубу вже переглядали гравця

13:00 1091 Читать на русском
Барселона роздумує над підписанням Йовіча – скаути клубу вже переглядали гравця
Лука Йовіч / фото: офіційний сайт Бундесліги

Форвард Айнтрахта Франкфурт Лука Йовіч своїми успішними виступами в сезоні 2018/19 привернув увагу Барселони.

Барселона може підписати нападника Айнтрахта Франкфурт Луку Йовіча. Скаути "блаугранас" спостерігали за грою форварда у матчі Ліги націй Сербія – Чорногорія, в якому Йовіч зіграв лише 8 хвилин, повідомляє Bild.

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Окрім Барселони, Йовіч цікавить також й інші клуби, серед яких Баварія та Ліверпуль. До слова, нещодавно 20-річний форвард став наймолодшим гравцем, який зумів забити 5 голів в одному матчі Бундесліги.

Цікаво, що Йовіч виступає за Айнтрахт на правах оренди з Бенфіки, яка розрахована до завершення сезону 2018/19. Втім, німецький клуб має опцію викупу гравця за 6 млн євро.

В сезоні 2018/19 в активі серба 9 голів у 9 матчах Бундесліги. а також 3 голи у Лізі Європи.

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