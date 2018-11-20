Главные новости футбола 19 ноября: Нидерланды вырвали путевку в финал Лиги наций, сборная Украины готовится к Турции

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 ноября.

Сборная Украины

Накануне спарринга против Турции с журналистами пообщался главный тренер "сине-желтых" – предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко. Также на вопросы медиа ответил хавбек Тарас Степаненко, который не стал раскрывать тактические секреты накануне поединка.

Между тем Андрей Пятов стал третьим лучшим вратарем Лиги наций по версии WhoScored, а защитник Никита Бурда получил травму и может не сыграть в матче против турок.

К слову, защитник Зари Александр Сваток вызван в сборную Украины вместо Кривцова, который получил травму, а поле, на котором должен состояться матч, испорчено ливнями.

Лига наций

Сборная Нидерландов спасла ничью в матче с Германией и вышла в Финал четырех Лиги наций – видео голов и обзор матча.

В группе, где играла сборная Украины, Словакия проиграла Чехии и вылетела в дивизион С; в то же время Дания и Ирландия разошлись миром.

Сборная Словении с Вербичем расписала ничью с Болгарией и вылетела в дивизион D, Норвегия уверенно одолела Кипр. Также Македония разгромила Гибралтар, Лихтенштейн сыграл вничью с Арменией, а Грузия победила Казахстан, Андорра и Латвия разошлись миром.

Другие топ-события

Испанская Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футбола. Кроме того, каталонцы раздумывают над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрока.

Мадридский Реал угрожал УЕФА созданием Суперлиги, а президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призывает дисквалифицировать Манчестер Сити и ПСЖ из Лиги чемпионов из-за финансовых махинаций.

Сразу 4 топ-клуба охотятся за Санчесом, который не имеет стабильной игровой практики в Манчестер Юнайтед, а туринский Ювентус нацелился на Решфорда – молодую звезду манкунианцев.