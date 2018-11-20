Ліга націй: Словенія з Вербічем розписала нічию з Болгарією і вилетіла в дивізіон D, Норвегія впевнено здолала Кіпр

Відбулись матчі 6-го туру в дивізіоні С група 3. Словенія з Вербічем поділила очки з Болгарією, Кіпр у рідних стінах поступився Норвегії.

Болгарія вдома зіграла внічию зі збірною Словенії. У першому таймі команди голів не забили. Більше нагод для взяття воріт було у господарів, однак організована оборона і впевнені дії голкіпера словенців не дозволяли відкрити рахунок у зустрічі.

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На еваторі другого тайму збірна Болгарії відкрила рахунок у поєдинку зусиллями Іванова, який завдав точного удару після асисту попова. Словенцям вдалось відповісти за 7 хвилин. Заїк забив гол на 75-й хвилині і відновив паритет у зустрічі. В останні 15 хвилин команди не спромоглись забити у матч закінчився нічиєю 1:1. Болгарія набрала 11 пунктів та посідає 2 місце у групі, Словенія – аутсайдер квартету. У збірної Вербіча лише 3 залікових пункти і вона вилітає у дивізіон D.

В іншому матчі групи зустрічались Кіпр і Норвегія. Перемогу без особливих надзусиль святкували норвежці завдяки дублю Камара. На 80 хвилині кіпріоти залишились вдесятьох після вилучення, однак збірна Норвегії не змогла реалізувати більшість, а наприкінці матчу склади і зовсім урівняли. Зустріч завершилась впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0. Норвегія йде на 1 позиції с 13-ма пунктами та достроково виходить у дивізіон B. Кіпр з 5 очками посідає 3 сходинку.

Ліга націй, С3, 6-й тур

Болгарія – Словенія – 1:1

Голи: Іванов, 68 – Заїк, 75

Кіпр – Норвегія – 0:2

Голи: Камара 36,48

Вилучення: Cіеліс, 80 – Ельюнуссі, 90 (друга жовта картка)