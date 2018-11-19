Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз ризикує залишитись без футболу

Барселона незадоволена способом життя атакувального хавбека Усмана Дембеле та вже роздумує над продажем француза наступного літа.

Вінгер Барселони Усман Дембеле отримав ультиматум від клубу. Француз повинен переглянути свою поведінку, інакше ризикує залишитись поза грою як мінімум у найближчі тижні, повідомляє Sport.es.

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Нещодавно Дембеле пропустив тренування Барселони та збрехав, що у нього болів живіт. Наставник каталонців Ернесто Вальверде вже не включив француза в заявку на матч Ла Ліги проти Бетіса, однак покарання може виявитись більш тривалим.

Якщо Дембеле не перегляне свого ставлення до роботи, то ризикує залишитись поза грою на тривалий термін. Більше того, Барселона вже роздумує над продажем атакувального хавбека влітку 2019 року за 100 млн євро.

У послугах Дембеле вже зацікавлені кілька клубів АПЛ, серед яких Арсенал і Ліверпуль.

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