Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миром

Ліга націй — 19 лист 259
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Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миром
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Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення ІбрагімовічаІталія — 19 лист 671
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Україна – Туреччина: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 19 лист 4321
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Туреччина – Швеція: арбітр "пообіцяв" призначити пенальті на користь гостей, турки вже розглядають можливість апеляціїЛіга націй — 19 лист 1758
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Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заяваСвіт — 19 лист 1859
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