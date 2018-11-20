Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миром

Відбулись матчі у дивізіоні В Ліги націй. Чехія перемогла Словаччину, Данія та Ірландія розписали нічию.

У групі 1, де перебуває збірна України, Чехія приймала Словаччину, єдиний гол у зустрічі забив Патрік Шик, чим приніс перемогу чехам та витіснив словаків у дивізіон С. Україна, як відомо, посіла перше місце у групі.

Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миром

У групі 4 дивізіону В Данія зустрічалась з Ірландією у матчі, який нічого не вирішував. Ірландія вже вибула у нижчий дивізіон, а Данія виграла свою групу. Сам матч закінчився з нулями на табло.

Ліга Націй. Дивізіон В. Група 1

Чехія – Словаччина – 1:0

Гол: Шик, 32

Данія – Ірландія – 0:0