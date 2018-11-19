Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заява

Очільник Королівського футбольного союзу Нідерландів Майкл ван Праг розповів, хто був ініціатором потенційного створення Суперліги.

Нагадаємо, нещодавно видання Football Leaks опублікувало результати розслідування, в ході якого з'ясувалось, що європейські топ-клуби планували створити Суперлігу в 2021 році.

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"Якісь документи може й існують, проте я впевнений, що на сьогоднішній день питання створення Суперліги не стоїть. Я піднімав це питання на останній зустрічі представників клубів і мені відповіли, що мова про це не йде.

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Можу сказати, що погроза УЄФА щодо створення Суперліги йшла від Реала, а не від Баварії. Карл-Хайнц Румменігге доклав усіх зусиль, щоб нормалізувати ситуацію. Він нікого не зраджував, а зробив все, щоб зберегти футбольну сім'ю", – цитує ван Прага Marca.