toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заява

15:36 471 Читать на русском
Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заява
Флорентіно Перес / фото із соцмереж

Очільник Королівського футбольного союзу Нідерландів Майкл ван Праг розповів, хто був ініціатором потенційного створення Суперліги.

Нагадаємо, нещодавно видання Football Leaks опублікувало результати розслідування, в ході якого з'ясувалось, що європейські топ-клуби планували створити Суперлігу в 2021 році.

Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 році

"Якісь документи може й існують, проте я впевнений, що на сьогоднішній день питання створення Суперліги не стоїть. Я піднімав це питання на останній зустрічі представників клубів і мені відповіли, що мова про це не йде.

Учасники європейської Суперліги можуть отримати заборону на участь у чемпіонатах світу

Можу сказати, що погроза УЄФА щодо створення Суперліги йшла від Реала, а не від Баварії. Карл-Хайнц Румменігге доклав усіх зусиль, щоб нормалізувати ситуацію. Він нікого не зраджував, а зробив все, щоб зберегти футбольну сім'ю", – цитує ван Прага Marca.

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид УЄФА Європейська Суперліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ярмоленко провів автограф-сесію для фанатів Вест Хема
    Англія — 14:47408 Ярмоленко провів автограф-сесію для фанатів Вест Хема
5
год
:
33
хв
Німеччина
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук