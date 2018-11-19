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Україна – Туреччина: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

16:58 1905 Читать на русском
Україна – Туреччина: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / Футбол 24

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вважає збірну Туреччини дуже перспективною, а товариський матч гарною нагодою перевірити молодих гравців.

"У нас дуже гарні, близькі стосунки з Луческу, ставлюся до нього з повагою. Він працював в Україні, залишив певний слід. Працюючи з Шахтарем, він досяг хороших результатів. Це дуже позитивна фігура в українському футболі.

Наше протистояння? Я думаю, що правильно обговорювати протистояння, коли це офіційні матчі. Завтра у нас товариська гра, для мене вона більше як спаринг з хорошою командою. Адже я вважаю збірну Туреччини дуже сильною, перспективною командою. Вона перебуває у процесі будівництва, як і Україна.

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Завтрашній матч для нас – це ще одна нагода дати зіграти молодим футболістам. Нагода для тих, хто мав менше ігрової практики, проявити себе в завтрашній грі. Чим більше у мене буде можливостей, чим більше є замін, тим краще.

Ми спробуємо дати шанс всім футболістам зігратися і вже на наступний рік мати більш чітку картину щодо гравців, на яких ми можемо розраховувати.

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Виклик Сватка? У нас є кілька травмованих гравців, ми маємо оцінити їх стан, чи можуть вони зіграти завтра. Якщо ні, то ми чекаємо Сватка. І він також матиме свій шанс як вийти з перших хвилин, так і на заміну. Ми добре знайомі з цим гравцем, він вже викликався. А якщо я викликаю футболіста, то це означає, що я на нього розраховую", – сказав Андрій Шевченко на прес-конференції перед матчем с Туреччиною.

Джерело: Футбол 24
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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
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