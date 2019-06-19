УЄФА підтвердив перемогу УАФ у "справі Мораєса"

УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу щодо неправомірності натуралізації форварда Жуніора Мораєса.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив, що Дисциплінарний комітет відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у "справі Мораєса".

Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу

Нагадаємо, після того, як конфедерація відхилила скарги обох федерацій щодо неправомірності натуралізації Жуніора Мораєса, вони подали апеляції, але і тут перемогу здобула УАФ.

Таким чином, у збірної України залишається 10 очок у відбірковій групі Євро-2020.