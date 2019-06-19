УЄФА підтвердив перемогу УАФ у "справі Мораєса"

Україна — 15:05 153
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Виконком УАФ вніс зміни до регламенту атестації клубів – Олімпік може залишитися в УПЛ
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Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – Ребров, Швед і ко дізнались потенційних суперниківЛіга чемпіонів — 14:13 1145
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Зоря дізналася імена усіх потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 13:47 1845
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"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях МаліновськогоІнтерв’ю — 12:00 4092
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Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та ЛюксембургуЄвро-2020 — 11:46 4792