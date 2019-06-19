Зоря дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Представником України на цій стадії турніру є луганська Зоря.

Став відомий перший суперник луганської Зорі у Лізі Європи 2019/20. Підопічні Віктора Скрипника у другому кваліфікаційному раунді зіграють проти переможця пари Будучность (Чорногорія) / Транс Нарва (Естонія), інформує офіційний сайт УЄФА.

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При жеребкуванні луганська команда була сіяною. Матчі пройдуть 25 липня та 1 серпня. Домашній поєдинок Зоря проведе на Славутич Арені у Запоріжжі.

Нагадаємо, для потрапляння до групового турніру Зорі необхідно пройти трьох суперників. В сезоні 2018/19 команда тоді ще Юрія Вернидуба у раунді плей-офф кваліфікації поступилась РБ Лейпциг та не змогла пробитись в груповий етап.

Результати жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20:

Зоря – Будучность (Чорногорія) / Транс Нарва (Естонія)