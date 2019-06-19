"Для мене честь ділити роздягальню з легендою", – Менді зізнався, хто зіграв важливу роль у його переході в Реал

Новоспечений захисник Реала Ферлан Менді поділився враженнями від перебування у мадридському клубі.

"Із Зіданом я ще не спілкувався. Він зіграв дуже важливу роль у моєму переході в Реал. Для мене честь ділити роздягальню з такою легендою, як він. Для мене це особливий момент, тому що я стежив за ним з дитинства.

Реал офіційно презентував Менді

Конкуренція з Марсело і фізична форма? Мені потрібно побачитися з ним і поспілкуватися. Для мене не проблема бути гравцем стартового складу або запасним, я не знаю, як хоче грати Зідан. Вирішувати йому, протягом сезону побачимо, кого він вважатиме кращим.

Я дуже радий бути частиною Реала і я впевнений, що Марсело теж. Він проводить чудову кар'єру в Мадриді.

Для мене честь бути в найкращому клубі світу. Сподіваюся виграти тут безліч трофеїв. Я тут, щоб вчитися, викладатися на максимум – це моя мета. Я можу багато чим допомогти Реалу", – цитує Менді Marca.

Трансфер Менді з Ліона коштував "вершковим" орієнтовно 50 млн євро. Француз підписав 6-річний контракт із Реалом.

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