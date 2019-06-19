ПСЖ оголосив захмарну ціну на Неймара – трансфер бразильця практично зірваний

Схоже, форвард ПСЖ Неймар проведе наступний сезон в паризькому клубі.

Керівництво ПСЖ однозначно натякнуло потенційним покупцям, що не має наміру прощатись із Неймаром цього літа, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією видання, парижани не відпустять зіркового бразильця менш, ніж за 300 млн євро. Такий цінник на 27-річного форварда робить його перехід в інший клуб фактично нереальним.

Нагадаємо, основними претендентами на придбання Неймара у ЗМІ називають Барселону та Реал.

В минулому сезоні Ліги 1 бразилець провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

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