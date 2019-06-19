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Луїс Енріке офіційно покинув посаду наставника збірної Іспанії

16:43 755 Читать на русском
Луїс Енріке офіційно покинув посаду наставника збірної Іспанії
Луїс Енріке та Луїс Рубіалес

Національна збірна Іспанії залишилась без головного тренера, Луїс Енріке покинув посаду.

Керівник королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес повідомив, що Луїс Енріке покинув посаду головного тренера збірної Іспанії, передає Marca.

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Зазначається, що 49-річний фахівець має особисті проблеми, які заважають наставнику тренувати національну команду. Очікується, що виконувачем обов'язків наставника стане Роберт Морено, який працював у тренерському штабі Енріке.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив "Фурію Роху" у липні минулого року, за 11 місяців збірна Іспанії під керівництвом 49-річного фахівця провела 10 матчів, 8 з яких закінчились перемогою та 2 поразкою.

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Головне Євро-2020 Луїс Рубіалес Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке
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