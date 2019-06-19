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Скрипник оцінив суперників Зорі у кваліфікації Ліги Європи

17:38 236 Читать на русском
Скрипник оцінив суперників Зорі у кваліфікації Ліги Європи
Віктор Скрипник / Соцмережі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де луганська команда дізналась своїх суперників.

"Я жодного разу з цими командами не перетинався. Але країни це, можна сказати, теж футбольні. Нічого неможливого в футболі немає. Потрібно з повагою ставитися до всіх суперників. І в жодному випадку не з боязкістю.

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Будемо працювати і готуватися до цих ігор. Дивитися, спостерігати за очною зустріччю наших суперників. До 27-го числа ми будемо проводити наш збір в Запоріжжі", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, нещодавно луганська команда дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи, Зоря зіграє з переможцем пари Будучность (Чорногорія) / Транс Нарва (Естонія).

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Ліга Європи Віктор Скрипник Віктор Скрипник Зоря Зоря
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