Скрипник оцінив суперників Зорі у кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де луганська команда дізналась своїх суперників.

"Я жодного разу з цими командами не перетинався. Але країни це, можна сказати, теж футбольні. Нічого неможливого в футболі немає. Потрібно з повагою ставитися до всіх суперників. І в жодному випадку не з боязкістю.

Зоря дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Будемо працювати і готуватися до цих ігор. Дивитися, спостерігати за очною зустріччю наших суперників. До 27-го числа ми будемо проводити наш збір в Запоріжжі", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Караваєв – найкращий гравець Зорі у сезоні 2018/19

Нагадаємо, нещодавно луганська команда дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи, Зоря зіграє з переможцем пари Будучность (Чорногорія) / Транс Нарва (Естонія).