Луїс Енріке пояснив свій відхід з посади головного тренера збірної Іспанії

Колишній наставник збірної Іспанії Луїc Енріке повідомив, що змусило його покинути Фурію Роху.

"Оскільки причини особистого характеру перешкодили мені нормально виконувати свої обов'язки тренера з березня минулого року і до цього дня, я вирішив покинути цю посаду.

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Дякую всім в Королівській іспанській футбольній федерації за проявлені довіру і розуміння. Окреме спасибі всім колегам по збірній і гравцям за професіоналізм. Дякую ЗМІ за вашу позицію і проявлену повагу до моєї ситуації. Дякую від щирого серця", – наводить слова Енріке AS.

Новим наставником національної команди Іспанії став Роберто Морено, який до цього працював помічником Енріке не лише у таборі Фурії Рохи. Дует разом працював у Сельті, Ромі та Барселоні.

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