toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Луїс Енріке пояснив свій відхід з посади головного тренера збірної Іспанії

18:46 559 Читать на русском
Луїс Енріке пояснив свій відхід з посади головного тренера збірної Іспанії
Луїc Енріке / Фото RFES

Колишній наставник збірної Іспанії Луїc Енріке повідомив, що змусило його покинути Фурію Роху.

"Оскільки причини особистого характеру перешкодили мені нормально виконувати свої обов'язки тренера з березня минулого року і до цього дня, я вирішив покинути цю посаду.

Збірна Іспанії дізналась ім'я нового тренера

Дякую всім в Королівській іспанській футбольній федерації за проявлені довіру і розуміння. Окреме спасибі всім колегам по збірній і гравцям за професіоналізм. Дякую ЗМІ за вашу позицію і проявлену повагу до моєї ситуації. Дякую від щирого серця", – наводить слова Енріке AS.

Новим наставником національної команди Іспанії став Роберто Морено, який до цього працював помічником Енріке не лише у таборі Фурії Рохи. Дует разом працював у Сельті, Ромі та Барселоні.

Фінти Нойєра, досягнення Рамоса, захисник Динамо допомагає Польщі – топ-події червневих матчів відбору до Євро-2020

blog_ava
Ордець прокоментував перехід у Динамо Москва
13:33
4196
Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Роберто Морено Роберто Морено
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
24
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук