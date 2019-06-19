"Хочу повернутись додому, звідки не мав іти", – Неймар поговорив із президентом ПСЖ

Іспанське видання Mundo Deportivo вийшло із сенсаційним заголовком стосовно бразильської зірки ПСЖ Неймара.

Неймар висловив бажання повернутись у Барселону. Саме це демонструє видання Mundo Deportivo, вийшовши із сенсаційним заголовком.

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"Я хочу повернутись додому, звідки не мав іти", – ця цитата перебуває на перших шпальтах видання. За його інформацією, саме це форвард сказав президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий відпустити бразильця за 250 млн євро. У боротьбу за нього вступили Барселона та Реал. Щоправда, була інформація, що головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан проти цього переходу.

El Gol Digital, у свою чергу, повідомив, що Неймар вже шукає будинок у Барселоні.

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