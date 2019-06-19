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Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу

11:46 601 Читать на русском
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
Жуніор Мораєс / соцмережі

Натуралізація форварда збірної України Жуніора Мораєса визнана правомірною.

УЄФА не задовольнив апеляції з боку Португалії та Люксембургу, повідомив президент УАФ на своїй сторінці Facebook.

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"Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії і Люксембургу у справі Жуніора Мораєса. Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораєса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Бажаю Мораєсу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної", – йдеться у повідомленні Павелка.

Нагадаємо, обидві асоціації вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі правомірності виступів натуралізованого Жуніора Мораєса за збірну України в матчах відбору Євро-2020 з цими командами після отримання мотиваційних частин початкового рішення УЄФА.

Відзначимо, що збірна України здобула перемогу у матчі проти Люксембурга (2:1) і зіграла унічию з португальцями (0:0). В обох матчах зіграв натуралізований Жуніор Мораєс.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Португалія Португалія Україна Україна Люксембург Люксембург Головне Євро-2020
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