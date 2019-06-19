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Мілан офіційно призначив Джампаоло головним тренером

21:08 1857 Читать на русском
Мілан офіційно призначив Джампаоло головним тренером
Марко Джампаоло / Фото Getty Images

Марко Джампаоло розпочне новий сезон у кріслі наставника Мілана.

Марко Джампаоло став новим головним тренером Мілана, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, 51-річний італійський фахівець підписав контракт з "россонері" на 2 роки. Його зарплата у новому клубі становитиме 2 млн євро на рік.

Останнім клубом Джампаоло була Сампдорія, з якою фахівець посів 9-ту сходинку за підсумками минулого сезону Серії А. Мілан фінішував на 5-му місці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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