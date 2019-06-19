Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д

Євро-2020 — 16:43 754
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Луїс Енріке офіційно покинув посаду наставника збірної Іспанії
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"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20Україна — 16:30 1821
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Зоря дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:17 3366
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Виконком УАФ вніс зміни до регламенту атестації клубів – Олімпік може залишитися в УПЛУкраїна — 15:05 928
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УЄФА підтвердив перемогу УАФ у "справі Мораєса"Збірна України — 14:52 1564