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Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д

15:57 833 Читать на русском
Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д
Матс Хуммельс / Bild

Захисник Баварії Матс Хуммельс знову став гравцем дортмундської Борусії.

Борусія Д на своєму офіційному сайті повідомила про повернення Матса Хуммельса. Деталі контракту наразі невідомі.

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За неофіційною інформацією, "джмелі" заплатили за захисника 38 млн євро. Гравець вже виступав за цю команду з 2009 по 2016 роки, після чого перейшов у мюнхенську Баварію.

Разом з Борусією Д Хуммельс двічі вигравав Бундеслігу та виходив у фінал Ліги чемпіонів-2012/13.

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