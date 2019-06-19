Ордець перейшов у московське Динамо

Захисник Шахтаря Іван Ордець переїхав в Росію, де виступатиме за московське Динамо.

Ордець підписав 3-річний контракт із московським Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу. За інформацією Tribuna.com, у Росії українець зароблятиме 1 млн євро на рік.

Данченко офіційно перейшов з Шахтаря в Рубін – українець підписав довготривалий контракт

Контракт гравця з Шахтарем завершується 30 червня, а тому він перейде у російський клуб на правах вільного агента.

Варто зазначити, що москвичі цього літа вже встигли підписати натуралізованого українця Ігоря Калініна. "Біло-сині" у сезоні 2018/19 ледь не опинились у зоні перехідних матчів з представниками ФНЛ.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали