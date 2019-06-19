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Ордець перейшов у московське Динамо

11:32 2141 Читать на русском
Ордець перейшов у московське Динамо
Іван Ордець (справа) /ФК Динамо Москва

Захисник Шахтаря Іван Ордець переїхав в Росію, де виступатиме за московське Динамо.

Ордець підписав 3-річний контракт із московським Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу. За інформацією Tribuna.com, у Росії українець зароблятиме 1 млн євро на рік.

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Контракт гравця з Шахтарем завершується 30 червня, а тому він перейде у російський клуб на правах вільного агента.

Варто зазначити, що москвичі цього літа вже встигли підписати натуралізованого українця Ігоря Калініна. "Біло-сині" у сезоні 2018/19 ледь не опинились у зоні перехідних матчів з представниками ФНЛ.

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