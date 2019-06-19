Ордець прокоментував перехід у Динамо Москва

Захисник Динамо Москва Іван Ордець дав перший коментар у статусі гравця російського клубу.

"До переходу чув про Динамо тільки хороше. Знав, що це один з найбільш титулованих клубів Росії, дуже амбітний клуб. Тут працює хороший тренер, ставляться серйозні завдання пробитися в єврокубки. Тому довго не роздумував.

Ордець перейшов у московське Динамо

Після знайомства з базою Динамо і новим стадіоном ще більше зміцнився в думці, що не помилився з вибором. Докладу максимум зусиль, щоб допомогти команді добитися поставлених цілей", – цитує Ордеця офіційний сайт Динамо Москва.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали