Реал офіційно презентував Менді

Новоспечений захисник Реала Ферлан Менді вперше продефілював газоном Сантьяго Бернабеу у футболці "вершкових".

На домашній арені Реала відбулася презентація Ферлана Менді, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На трибунах Бернабеу зібралось чимало фанатів "королівського клубу", які хотіли першими побачити 24-річного француза, цілуючого емблему їхнього улюбленого клубу.

Нагадаємо, мадридці підписали контракт з Ферланом до 30 червня 2025 року.

В минулому сезоні Ліги 1 Менді провів за Ліон 30 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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