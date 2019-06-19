toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Реал офіційно презентував Менді

17:52 729 Читать на русском
Реал офіційно презентував Менді
Ферлан Менді / Фото ФК Реал

Новоспечений захисник Реала Ферлан Менді вперше продефілював газоном Сантьяго Бернабеу у футболці "вершкових".

На домашній арені Реала відбулася презентація Ферлана Менді, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ферлан Менді емоційно прокоментував підписання контракту з Реалом

На трибунах Бернабеу зібралось чимало фанатів "королівського клубу", які хотіли першими побачити 24-річного француза, цілуючого емблему їхнього улюбленого клубу.

Нагадаємо, мадридці підписали контракт з Ферланом до 30 червня 2025 року.

В минулому сезоні Ліги 1 Менді провів за Ліон 30 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрали лише Роналду та Кака

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
6996
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Іспанія Ферлан Менді Ферлан Менді Сантьяго Бернабеу Ліон Ліон Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук