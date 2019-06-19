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Збірна Іспанії дізналась ім'я нового тренера

18:18 705 Читать на русском
Збірна Іспанії дізналась ім'я нового тренера
Роберто Морено / Фото Королівська іспанська футбольна федерація

В таборі збірної Іспанії вирішили не ламати собі голову над пошуком кандидата на посаду наставника після відходу Луїса Енріке.

Роберто Морено очолив збірну Іспанії, повідомляє офіційний сайт Королівської футбольної федерації.

Луїс Енріке офіційно покинув посаду наставника збірної Іспанії

41-річний фахівець працював помічником Луїса Енріке у таборі Фурії Рохи, та останні 2 матчі виконував обов'язки наставника. Це перший досвід Морено у статусі головного тренера команди.

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід з національної команди Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Першочерговим завданням нового наставника буде вихід іспанців у фінальну частину Євро-2020. Зараз підопічні Морено лідирують у групі D, набравши максимальні 12 очок.

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Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Роберто Морено Роберто Морено Євро-2020
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