Головні новини футболу 18 червня: Карпати визначились з головним тренером, гравцями збірної України цікавляться в Італії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 червня.

Україна

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі може перейти в Бешикташ – чемпіон світу U-20 став альтернативою Євгену Коноплянці. Інший динамівець – Микола Морозюк – також продовжить кар'єру в Туреччині та підпише повноцінний контракт із Різеспором, за який виступав на правах оренди.

Герої ЧС-2019 U-20 Владислав Супряга та Сергій Булеца наступний сезон проведуть у складі СК Дніпро-1.

ВІталій Миколенко зацікавив Мілан – за інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко підтримує такий перехід. А Рома проявляє інтерес до Віктора Коваленка – у трансфері зацікавлений Паулу Фонсека.

Малага попрощається із Євгеном Селезньовим та Густаво Бланко Лещуком, які не змогли допомогти команді вийти в Прімеру.

Карпати визначились з головним тренером на сезон 2019/20. Ним став Олександр Чижевський, який тимчасово очолив команду наприкінці минулого чемпіонату та врятував "левів" від вильоту з УПЛ.

Топ-трансфери

Неймар близький до відходу з ПСЖ – на бразильця претендують Барселона та Реал. Обидва клуби готові включити в угоду своїх гравців. "Футбол 24" проаналізував перспективи топ-трансферу для обох грандів.

Півзахисник Атлетіко Родріго стане гравцем Манчестер Сіті. Мадридський Реал презентував чергового новачка.

Люсьєн Фавр залишиться наставником Борусії Дортмунд. Тренер, який у першому ж сезоні привів команду до звання віце-чемпіона Німеччини, продовжив контракт до 2021 року.

Інші головні події

Екс-президент УЄФА Мішель Платіні затриманий у Франції. Причиною стало розслідування справи щодо надання Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року, яке було прийняте в період каденції Платіні на посаді очільника УЄФА.

Відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи 2019/20. Своїх суперників дізнались декілька українських гравців та тренерів.