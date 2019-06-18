Реал офіційно презентував юніора Родріго

Нападник Родріго Сілва де Гоїс представлений у статусі гравця мадридського Реала. "Вершкові" домовилися про його перехід за 45 млн євро ще торік.

18-річний бразилець став черговим новачком Реала в літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Родріго на Сантьяго Бернабеу отримав вершкову футболку з рук президента мадридців Флорентіно Переса. З ігровим номером талант наразі не визначився. Під час презентації юніор кілька разів поцілував емблему Реала.

Відзначимо, що про перехід Родріго королівський клуб домовився ще минулого літа, проте чекав на повноліття бразильського нападника. Першу половину 2019 року він провів у складі рідного Сантоса, за який зіграв 19 матчів і забив 5 м'ячів у всіх турнірах.