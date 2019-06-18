Карпати залишили Чижевського на посаді головного тренера

Олександр Чижевський продовжить очолювати львівські Карпати.

"Після відставки Фабрі Гонсалеса, Олександр Чижевський прийняв команду у непростий час та зумів дати результат – під його керівництвом "зелено-білі" перемогли на виїзді Арсенал-Київ, а в перехідних матчах здолали луцьку Волинь (0:0 та 1:3). Таким чином "леви" зберегли прописку в елітному дивізіоні.

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Відповідно, саме Олександр Арсенійович готуватиме команду до нового сезону. Про тренерський штаб буде повідомлено згодом", – вказано в офіційній заяві клубу на сайті Карпат.

Нагадаємо, 48-річний фахівець є легендою львівського клубу, за який провів близько 250 матчів (у 1990-1999 роках).

Карпати стали лідером УПЛ за кількістю спроб обіграшів – львів'яни обігрують частіше за представників топ-5 ліг Європи