Після розгрому Колоса (5:0) Андрій Ярмоленко спростував чутки про завершення кар'єри після Євро-2024. Вінгер Динамо, який вийшов на четверту сходинку у списку найкращих бомбардирів УПЛ (107 м'ячів), вперше після травми провів на полі усі 90 хвилин.

Попри розгром, Динамо так і не вдалося скоротити відставання від лідера турнірної таблиці Шахтаря, який вкотре поглумився над Чорноморцем (3:0). Вже у наступному турі на нас чекає Класичне на Львів Арені (11-го травня). Уболівальники розкупили квитки протягом стартових 4-х хвилин, як тільки вони надійшли у продаж. До вашої уваги огляд поєдинків 27-го туру УПЛ у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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