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Фавр продовжив контракт з Борусією Д

14:49 139 Читать на русском
Фавр продовжив контракт з Борусією Д
Люсьєн Фавр / Bild

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр продовжив контракт з командою до 2021 року.

"Я з нетерпінням чекаю подальшої конструктивної та успішної співпраці з дортмундською Борусією", – заявив Люсьєн Фавр в коментарі офіційному сайту клубу.

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"Люсьєн створив чітку структуру і розвинув наших гравців. Він виправдав наші очікування до 100%. Саме тому ми вирішили продовжити контракт з Фавром", – поділився президент Борусії Д Ганс-Йоахім Вацке.

Нагадаємо, швейцарець прийняв дортмундську Борусію і посів 2 місце, набравши 76 очок. Дортмундці до останнього туру претендували на чемпіонство, але поступились Баварії, а в Лізі чемпіонів вилетіли на стадії 1/8 фіналу від майбутнього фіналіста Тоттенхема.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ханс-Йоахім Вацке Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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