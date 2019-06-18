Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників

УЄФА провів жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду ЛІги Європи-2019/20. Фехервар Петряка, Хайдук Сватка дізнались суперників.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників
Вітебськ (Прийомов) – КуПС
Гзіра Юнайтед – Хайдук (Сваток)
Зета – Фехервар (Петряк)
Широкі Брієг – Кайрат (Есеола)
Сабаїл (Рибка) – Універсітаття
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