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Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників

19:34 951 Читать на русском
Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників
Іван Петряк / ФК Ференцварош

УЄФА провів жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду ЛІги Європи-2019/20. Фехервар Петряка, Хайдук Сватка дізнались суперників.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників

Вітебськ (Прийомов) – КуПС

Гзіра Юнайтед – Хайдук (Сваток)

Зета – Фехервар (Петряк)

Широкі Брієг – Кайрат (Есеола)

Сабаїл (Рибка) – Універсітаття

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