Главные новости футбола 18 июня: Карпаты определились с главным тренером, игроками сборной Украины интересуются в Италии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июня.

Украина

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили может перейти в Бешикташ – чемпион мира U-20 стал альтернативой Евгению Коноплянке. Другой динамовец – Николай Морозюк – также продолжит карьеру в Турции и подпишет полноценный контракт с Ризеспором, за который выступал на правах аренды.

Герои ЧМ-2019 U-20 Владислав Супряга и Сергей Булеца следующий сезон проведут в составе СК Днепр-1.

Виталий Миколенко заинтересовал Милан – по информации итальянских СМИ, Андрей Шевченко поддерживает такой переход. А Рома проявляет интерес к Виктору Коваленко – в трансфере заинтересован Паулу Фонсека.

Малага попрощается с Евгением Селезневым и Густаво Бланко Лещуком, которые не смогли помочь команде вийти в Примеру.

Карпаты определились с главным тренером на сезон 2019/20. Им стал Александр Чижевский, который временно возглавил команду в конце прошлого чемпионата и спас "львов" от вылета из УПЛ.

Топ-трансферы

Неймар близок к уходу из ПСЖ – на бразильца претендуют Барселона и Реал. Оба клуба готовы включить в сделку своих игроков. "Футбол 24" проанализировал перспективы топ-трансфера для обоих грандов.

Полузащитник Атлетико Родриго станет игроком Манчестер Сити. Мадридский Реал представил очередного новичка.

Люсьен Фавр останется наставником Боруссии Дортмунд. Тренер, который в первом же сезоне привел команду к званию вице-чемпиона Германии, продлил контракт до 2021 года.

Другие главные события

Экс-президент УЕФА Мишель Платини задержан во Франции. Причиной стало расследование дела о предоставлении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, которое было принято в период каденции Платини на посту главы УЕФА.

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20. Своих соперников узнали несколько украинских игроков и тренеров.