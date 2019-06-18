Платіні заарештували у справі щодо вибору країни-господарки ЧС-2022

Колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні був затриманий через підозру в корупції.

Екс-глава УЄФА буде перебувати в приміщенні антикорупційного управління судової поліції в Нантера, повідомляє The Independent.

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Відзначається, що Платіні був узятий під варту в рамках розслідування через надання Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Рішення про це було прийняте в грудні 2010 року.

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Нагадаємо, що Платіні був обраний главою УЄФА в 2007 і виконував свої обов'язки до 2015 року. 8 жовтня 2015 року арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила Платіні з посади на 90 днів. 21 грудня 2015 року француз був дискваліфікований на 8 років, а в травні 2016 року термін скоротили до 4 років.