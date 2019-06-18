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Морозюк підпише повноцінний контракт з Різеспором – Динамо не отримає компенсації за свого гравця

10:31 775 Читать на русском
Морозюк підпише повноцінний контракт з Різеспором – Динамо не отримає компенсації за свого гравця
Микола Морозюк / фото із соцмереж

Захисник Динамо Микола Морозюк припинить співпрацю з київським клубом.

Правий захисник Динамо Микола Морозюк найближчим часом підпише контракт з Різесором, повідомляє на своїй сторінці в Твіттері турецький журналіст Ертан Сюзгюн.

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Джерело інформує, що 31-річний українець підпише з турецьким клубом дворічний контракт вже в цю середу. Морозюк перебереться в нову команду на правах вільного агента, хоча його контракт з киянами закінчується лише через два роки.

Нагадаємо, що другу половину минулого сезону Морозюк провів у Різеспорі на правах оренди, зігравши 14 матчів в чемпіонаті Туреччини.

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Різеспор Різеспор Микола Морозюк Микола Морозюк Динамо Динамо Туреччина
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