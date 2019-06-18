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Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників

17:37 2127 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

УЄФА провів жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Селтік Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука та Слован Сухоцького дізнались своїх суперників.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 9-10 та 16-17 липня.

Швед не зіграє за Селтік у 1-му турі чемпіонату Шотландії – цікава причина

Група 1:

Нимме – Шкендія
Судува – Црвена Звезда
Арарат-Вірменія – АІК
Астана – ЧФР Клуж
Лудогорець – Ференцварош

Група 2:

Селтік – Сараєво
Шериф – Сабуртало
Дюделанж – Валлетта
Партизані – Карабах
Слован Братіслава – Сутьєска

Група 3:

Лінфілд – Русенборг
Валюр – Марібор
Дандолк – Рига
ТНС – Переможець попереднього раунду
ХІК – Торсхавн
БАТЕ – Пяст

Швед і 6 конкурентів у новому клубі – фанати Селтіка зробили свій вибір, і результати вражають

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