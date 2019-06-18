Ліга чемпіонів 2019/20: результати жеребкування 1-го раунду – Швед, Ребров та інші дізнались суперників

УЄФА провів жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Селтік Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука та Слован Сухоцького дізнались своїх суперників.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 9-10 та 16-17 липня.
Швед не зіграє за Селтік у 1-му турі чемпіонату Шотландії – цікава причина
Група 1:
Нимме – Шкендія
Судува – Црвена Звезда
Арарат-Вірменія – АІК
Астана – ЧФР Клуж
Лудогорець – Ференцварош
Група 2:
Селтік – Сараєво
Шериф – Сабуртало
Дюделанж – Валлетта
Партизані – Карабах
Слован Братіслава – Сутьєска
Група 3:
Лінфілд – Русенборг
Валюр – Марібор
Дандолк – Рига
ТНС – Переможець попереднього раунду
ХІК – Торсхавн
БАТЕ – Пяст
Швед і 6 конкурентів у новому клубі – фанати Селтіка зробили свій вибір, і результати вражають