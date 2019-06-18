Селезньов та Бланко Лещук покинуть Малагу

Малага не планує продовжувати співпрацю з нападниками Євгеном Селезньовим та Густаво Бланко лещуком.

Іспанський клуб, який так і не зумів здобути путівку у Прімеру, не буде активувати опцію викупу у Шахтаря 27-річного Бланко Лещука за 2,5 мільйона євро, повідомляє Sport.ua.

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Що стосується Селезньова, то в Малазі незадоволені результатами роботи 33-річного українця і не планують продовжувати з ним трудову угоду, термін дії якого закінчується в кінці червня. Спочатку контракт Селезньова підписувався на півроку з опцією пролонгації ще на 2, яка залежала від виступів футболіста.

Сезон-2018/19 Бланко Лещук провів в Малазі на правах оренди, відзначившись 9 голами і 8 асистами в 41 поєдинку. Селезньов прийшов до табору "анчоусів" під час зимового трансферного вікна і провів лише 12 матчів, в яких результативними діями не відзначився.

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