Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

ПСЖ готовий продати бразильця, який хоче повернутись в Іспанію.

На старт! Увага! Рушили! Після різких висловлювань президента ПСЖ щодо Неймара Барселона та Реал розпочинають відчайдушні перегони за скандальною зіркою. Перебравшись у Париж, бразилець неодноразово пропонував себе двом іспанським грандам, однак лише зараз склались сприятливі умови для його трансферу. Катарські шейхи, роздратовані вибриками 27-річного футболіста, виявили готовність сісти за стіл переговорів за потенційними покупцями, яким дали чітко зрозуміти – 250 млн євро або нічого.

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Рекордно висока сума може стати великою проблемою для Флорентіно Переса і Жозепа Бартомеу. Президентам обох клубів доведеться серйозно переглянути власну трансферну кампанію. ПСЖ відчинив перед Неймаром двері акурат у той момент, коли Барса та Реал, фактично, оформили коштовні переходи своїх пріоритених цілей – Грізманна з Азаром. Аль-Хелаїфі, наче спеціально, дочекався, поки мадридці та каталонці спустошать власні гаманці, а потім "активував бомбу" під назвою Неймар. Втім, фінансова складова – далеко єдина перешкода для повернення бразильця у Ла Лігу. Обравши "блаугранас", йому ще й доведеться публічно вибачатися.

Неймар в Барселону. Аргументи проти

Якщо Барселона таки наважиться повернути Неймара після скандального "розлучення" у 2017 році, їй доведеться вирішити питання з контрактом Антуана Грізманна, який був підписаний близько трьох місяців тому адвокатом французького футболіста. Угода отримає юридичну силу з 1 липня, коли сума з відступних за форварда Атлетіко зменшиться до 120 млн євро. Відтак, у Бартомеу є менш ніж два тижні, щоб ратифікувати трансфер "Маленького принца" або ж дати задню на користь бразильця, який публічно називав його блазнем.

Попри усю фінансову могутність "кулес" обирати доведеться одного. Тим паче, Вальверде буде надзвичайно складно поєднати Неймара з Грізманном, враховуючи наявність у команді двох недоторканих гравців – Мессі та Суареса. До слова, іспанські ЗМІ вже фантазують на тему можливого переходу Грізманна в Парі Сен-Жермен, мовляв, задоволеними залишилися б обидва клуби. Однак, сам гравець бачить себе лише на Камп Ноу і не збирається розривати попередні домовленості з каталонцями.

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Не менш серйозна перепона на шляху Неймара в Барселону – судова тяганина між футболістом та каталонським клубом. Бразилець вважає, що Бартомеу заборгував йому 26 млн євро за продовження контракту у 2016 році. Натомість президент апелює порушенням угоди з боку свого екс-підопічного, який вирішив перебратись у ПСЖ. Зараз Барса ставить перед Неймаром конкретну вимогу: хочеш повернутись – припини з нами судитись.

Відкликання позову означатиме, що Неймар визнає власну неправоту. Він не лише втратить кругленьку суму, але й виставить посміховиськом свого батька, який найняв з десяток адвокатів, щоб довести неправомірність вчинку Бартомеу. Цікаво, що останній також вимагає від бразильця публічних вибачень на спеціальній прес-конференції. Неймар начебто повинен перепросити президента і фанатів за "паризьку втечу", визнавши помилковість цього рішення. Зважаючи на складний характер гравця, виконання цих умов наразі виглядає малоймовірним.

Неймар в Барселону. Аргументи за

Більшість гравців каталонського клубу позитивно оцінюють можливе повернення бразильця. Мессі та Суарес залишаються його великими друзями, відверто агітуючи керівництво возз'єднати атакувальне тріденте, яке наводило жах на усю Європу. Лео нещодавно зізнався, що регулярно спілкується з Неймаром у WhatsApp, а Суарес перед стартом Копа Амеріка назвав його ідеальним партнером.

"Чесно кажучи, мені дуже складно говорити про Мессі, тому що для мене в Барселоні все було по-особливому. Коли мені найбільше була потрібна підтримка, найкращий футболіст планети прийшов і сказав: "Я готовий допомогти тобі. Просто розслабся та залишайся собою", – розповідав Неймар крізь сльози минулої зими, коли його представники вийшли на Барсу з конкретною пропозицією.

Бразилець при першій-ліпшій нагоді з'являється на тренувальній базі "кулес", тісно спілкується з колишніми партнерами... і відкрито зізнається, що помилився з переходом у ПСЖ. На відміну від Грізманна, який перед стартом ЧС-2018 "відшив" каталонців у документальному фільмі, Мессі та компанія готові пробачити Неймара, вважаючи його значно сильнішим футболістом за француза.

Неймар в Реал. Аргументи за

Бразилець залишається великою мрією Флорентіно Переса. Президент королівського клубу завжди позитивно відгукувався про Неймара, але досі не запрошував його лише через міцну дружбу з Нассером Аль-Хелаїфі. "Ми не будемо ризикувати хорошими стосунками з ПСЖ", – категорично заявляв бос Реала на іспанському радіо. Однак зараз м'яч перебуває на боці "бланкос", які отримали чудовий шанс випередити Барселону.

Перес вірить, що ПСЖ розмовлятиме, насамперед, з ним, а вже потім вислухає пропозицію каталонського клубу, представники якого неодноразово звинувачували катарських шейхів у порушенні правил фінансового фейр-плей УЄФА. Флорентіно готовий пообіцяти Неймару роль першої скрипки у оновленому проекті "галактікос 2.0", чого, зокрема, не може гарантувати Барса, зважаючи на фактор Мессі.

Крім цього, перебравшись на Бернабеу, Неймар зможе зберегти свою нинішню зарплату. Перес володіє пристойним фінансовим ресурсом, щоб платити йому 37 млн євро у рік, тоді як Барселона не може пообіцяти більше 20-и.

Неймар в Реал. Аргументи проти

Зінедін Зідан – головний противник трансферу Неймара. Він не хоче ризикувати хорошою атмосферою у колективі запрошенням скандального футболіста. Зізу побоюється, що утворення бразильського клану негативно позначиться на майбутньому юних зірочок мадридського клубу – Родріго та Вінісіуса.

Однак проблеми з дисципліною бразильця – далеко не єдина причина хвилювань тренера. На думку Зідана, Реал має достатньо якісних "крайків", особливо, після придбання Едена Азара за 100 млн євро, а надмірна конкуренція лише провокуватиме чвари серед футболістів.

Французький фахівець хоче сформувати склад таким чином, щоб кожен з його підопічних отримував достатню кількість хвилин. Натомість прихід Неймара автоматично зачинив би двері до основи для Вінісісуса або Асенсіо, на яких Зідан збирається робити ставку.

Фанати Реала також доволі прохолодно сприймають інформацію про трансфер Неймара. Близько 70% респондентів мадридського видання Marca вважають, що місце бразильця – на Камп Ноу.

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