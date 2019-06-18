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Коваленко може приєднатись до Фонсеки у Ромі

18 червня 23:37 307 Читать на русском
Коваленко може приєднатись до Фонсеки у Ромі
Віктор Коваленко (зліва) / ФК Шахтар

Рома розглядає варіант підписання півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка. У переході зацікавлений особисто Паулу Фонсека.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко став об'єктом інтересу Роми. Новоспечений наставник "вовків" Паулу Фонсека не проти переманити свого екс-підопічного у Вічне місто. Очікується, що потенційний трансфер чемпіона України обійдеться римлянам менше 8-ми млн євро, повідомляє Calciomercato.

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Коваленко є вихованцем Шахтаря – в сезоні 2018/19 в його активі 7 голів та 2 асисти. Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес Роми до інших лідерів "гірників" – Тайсона та Ісмаїлі.

Контракт 23-річного Коваленка чинний до завершення сезону 2019/20.

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