Коваленко може приєднатись до Фонсеки у Ромі

Рома розглядає варіант підписання півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка. У переході зацікавлений особисто Паулу Фонсека.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко став об'єктом інтересу Роми. Новоспечений наставник "вовків" Паулу Фонсека не проти переманити свого екс-підопічного у Вічне місто. Очікується, що потенційний трансфер чемпіона України обійдеться римлянам менше 8-ми млн євро, повідомляє Calciomercato.

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Коваленко є вихованцем Шахтаря – в сезоні 2018/19 в його активі 7 голів та 2 асисти. Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес Роми до інших лідерів "гірників" – Тайсона та Ісмаїлі.

Контракт 23-річного Коваленка чинний до завершення сезону 2019/20.

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