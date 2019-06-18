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Цітаішвілі може перейти в Бешикташ замість Коноплянки

10:04 1589 Читать на русском
Цітаішвілі може перейти в Бешикташ замість Коноплянки
Георгій Цітаішвілі / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі потрапив до сфери зацікавлень турецького Бешикташа.

Скаути Бешикташа звернули увагу на півзахисника Динамо і юнацької збірної України Георгія Цітаішвілі, повідомляє Fotospor.

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Представники турецького гранда дали позитивну оцінку 18-річному футболістові, який у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

На думку скаутів Бешикташа, київський динамівець більш талановитий футболіст, ніж інший український вінгер – Євген Коноплянка, якого давно сватають у турецький клуб.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Цітаішвілі провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, а у складі збірної України U-20 став переможцем ЧС-2019.

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Теги
Динамо Динамо Туреччина Бешикташ Бешикташ Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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