Барселона близька до повернення Неймара – ПСЖ отримає шалену суму і трьох гравців основи каталонців

Нападник ПСЖ Неймар близький до повернення в Барселону.
Переговори між представниками Неймара та керівництвом Барселони проходять позитивно і близькі до свого завершення, повідомляє Globoesporte.
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За інформацією видання, каталонці заплатять ПСЖ за цей перехід 100 мільйонів євро та віддадуть трьох гравців: Самюеля Умтіті, Усмана Дембеле та Івана Ракітіча.
Також зазначається, що президент Барселони Жозеп Бартомеу особисто спілкується з батьком Неймара, що залагодити усі непорозуміння.
До слова, вчора президент ПСЖ заявив, що готовий попрощатись з кількома виконавцями, які не бачать свого майбутнього у Парижі. Також повідомлялось про готовність клубу продати Неймара у разі отримання гідної пропозиції.
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Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік та виграв з командою Лігу чемпіонів і став дворазовим чемпіоном Іспанії. Наразі 27-річний нападник відновлюється від травми, через яку пропускає Копа Амеріка-2019.
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