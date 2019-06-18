Барселона близька до повернення Неймара – ПСЖ отримає шалену суму і трьох гравців основи каталонців

Нападник ПСЖ Неймар близький до повернення в Барселону.

Переговори між представниками Неймара та керівництвом Барселони проходять позитивно і близькі до свого завершення, повідомляє Globoesporte.

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За інформацією видання, каталонці заплатять ПСЖ за цей перехід 100 мільйонів євро та віддадуть трьох гравців: Самюеля Умтіті, Усмана Дембеле та Івана Ракітіча.

Також зазначається, що президент Барселони Жозеп Бартомеу особисто спілкується з батьком Неймара, що залагодити усі непорозуміння.

До слова, вчора президент ПСЖ заявив, що готовий попрощатись з кількома виконавцями, які не бачать свого майбутнього у Парижі. Також повідомлялось про готовність клубу продати Неймара у разі отримання гідної пропозиції.

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Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік та виграв з командою Лігу чемпіонів і став дворазовим чемпіоном Іспанії. Наразі 27-річний нападник відновлюється від травми, через яку пропускає Копа Амеріка-2019.

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