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Михайленко підтвердив перехід Булеци та Супряги в СК Дніпро-1

00:25 377 Читать на русском
Михайленко підтвердив перехід Булеци та Супряги в СК Дніпро-1
Михайленко підтвердив перехід Булеци та Супряги в СК Дніпро-1 / Getty Images

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про домовленість із київським Динамо щодо двох чемпіонів світу U-20.

"Щодо Дніпра-1, то в нас є домовленість повернути Влада Супрягу, так як і Сергія Булецу, в оренду на один сезон.

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Досягнута домовленість із самими хлопцями і керівництвом динамівського клубу, тому це взаємовигідна співпраця, яка принесе користь, передусім, хлопцям, а також команді Дніпро-1", – наводить слова Михайленка ТСН Проспорт.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Булеца та Супряга майже на залучались до ігор основної команди Динамо. Перший переважно виступав у турнірі дублерів (22 матчі, 7 голів) і один раз потрапив у заявку "біло-синіх" на поєдинок УПЛ.

Натомість другий провів 4 матчі за команду Динамо U-19 (2 голи), 10 поєдинків за дубль (4 м'ячі) та ще 6 матчів у Прем'єр-лізі.

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