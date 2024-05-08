Кімміх, як і раніше, зацікавлений у своєму переході в каталонську Барселону. Про це повідомив Diario Sport. Згідно з джерелом, німець чекає пропозиції тільки від каталонського клубу. Повідомляється, що гравець навіть вивчив іспанську мову.

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Кімміх цінує той факт, що в разі свого переїзду до Каталонії він гратиме тільки на своїй звичній позиції в середній лінії. Зараз у Баварії йому доводиться закривати позицію правого захисника, і це не приносить йому задоволення.

У Йозуа виникли сумніви щодо переходу в Барселону, коли Баварія почала вести переговори з Ральфом Рангніком. Цей тренер сильно допоміг Кімміху в Штутгарті і гравець із задоволенням попрацював би під його керівництвом у Мюнхені. Але тепер, коли переговори з Рангніком провалилися, Кімміх остаточно вирішив, що хоче продовжити кар'єру в Барсі.

Нагадаємо, чинна трудова угода Йозуа Кімміха з мюнхенською командою розрахована до червня 2025 року. Згідно з Transfermarkt, ринкова вартість хавбека збірної Німеччини становить 60 млн. євро.

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