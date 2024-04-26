Один з аутсайдерів чемпіонату Німеччини Майнц змушений був змінити плани підготовки до матчу з Кельном.

Біля стадіону MEWA arena, на якому грає команда першої німецької Бундесліги Майнц, знайшли 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Боєприпас не розірвався і пролежав у землі майже 70 років.

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Німецькі ЗМІ повідомляють, що небезпечну знахідку знешкодять у п’ятницю, а клубу довелося вносити зміни в графік підготовки футболістів до недільної гри проти одного з конкурентів в боротьбі за виживання Кельна. Передматчева прес-конференція головного тренера Майнца Бо Генріксона мала відбутися 26 квітня, проте її провели напередодні.

За інформацією міської влади Майнца, через знайдену бомбу довелося відсилити 4600 мешканців будинків, які побудовані поблизу футбольної арени. До евакуаційної зони також потрапили університетське містечко, технічний коледж і студентський гуртожиток.

Майнц 5 матчів не поступається, набрав у них 11 очок і піднявся на 15 місце в турнірній таблиці Бундесліги. В зоні вильоту перебуває Бохум, який, як і Майнц, має в активі 27 очок, Кельн (22) і Дармштадт – 17.

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