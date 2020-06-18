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Талант Динамо Алібеков розкішним голом у дев'ятку вивів свою команду у фінал Кубка Чехії

09:23 - Читать на русском
Талант Динамо Алібеков розкішним голом у дев'ятку вивів свою команду у фінал Кубка Чехії
Ахмед Алібеков / ФК Слован

Героєм півфіналу Кубка Чехії став український півзахисник Ахмед Алібеков.

Кубок Чехії, 1/2 фіналу

Сігма – Слован Ліберец – 1:2

Голи: Юліш, 54 – Пешек, 29, Алібеков, 45+1

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Гості відрили рахунок і тримали ініціативу у грі. Перед свистком на перерву арбітр призначив штрафний на користь Слована. виконувати стандарт довірили Ахмеду Алібекову. 22-річний українець точним пострілом вразив верхній кут воріт.

У другій половині зустрічі господарі зуміли відквитати один м'яч, але для проходу далі цього виявилось недостатньо.

У фіналі Слован зустрінеться із празькою Спартою. Нагадаємо, Алібеков захищає чеський клуб на правах оренди, контракт таланта належить київському Динамо.

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