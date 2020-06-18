Суркіс зізнався, чому Динамо припинило співпрацю з Ребровим

Президент Динамо Ігор Суркіс не виключає повернення Сергія Реброва у тренерське крісло киян.

"Я до Реброва ставлюся з величезною повагою. Можна сказати, він ставав тренером на моїх очах. Я йому довіряв. Не кожен президент, сидячи в моєму кріслі, довірив би команду молодому тренеру. Але він виправдав довіру, вигравши двічі чемпіонство. Я аплодую Реброву, його штабу. Два рази став чемпіоном, але провалив наступний сезон. Потім ми з ним поговорили, я йому запропонував контракт.

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Ребров хотів прибрати певну кількість футболістів. Якщо у мене з цими гравцями підписаний контракт, я їх викинути на вулицю не можу. Їх повинні купити. Скажу відверто. Якби було питання щодо одного футболіста або двох, ми б легко домовилися. Але йшлося про п'ятьох провідних гравців команди. Які потім ще довго грали в клубі. Багато помилок було і у Реброва. Кажуть, що ми безкоштовно запросили Гладкого, Громова, Федорчука. Але хто їм зарплату платив, Ребров чи я? А вони нічого не дали для команди.

Ребров – вдумливий хороший тренер. Чи відкриті для нього двері в Динамо? Ніколи не говори ніколи. У цьому житті можливо все", – сказав Суркіс у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, нинішній наставник Ференцвароша очолював Динамо у 2014-2017 роках.

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