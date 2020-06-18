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Неаполь збожеволів після перемоги в Кубку Італії – місто вибухнуло салютами та шаленими фанами у фонтанах

10:30 - Читать на русском
Неаполь збожеволів після перемоги в Кубку Італії – місто вибухнуло салютами та шаленими фанами у фонтанах
Неаполь шаленіє / Everything Napoli

Неаполітанці коронавірусу не бояться. Відсвяткувати довгоочікуваний трофей улюбленого клубу значно важливіше.

 

Наполі в останні роки постійно кидає виклик Ювентусу та постійно програє ворогу чемпіонство. Нарешті вдалося завоювати перший за 6 років титул. Ще й побити у фіналі Кубка Італії ненависний Турин. Драматично, по пенальті. Але від того не менш заслужено – команда Гаттузо продемонструвала кращу готовність і кращий футбол. Емоції у неаполітанців зашкалювали.

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Матч відбувся в Римі за порожніх трибун, адже італійська влада боїться поширення COVID-19. Втім, на півдні вирішили кинути виклик коронавірусу. Люди в Неаполі вийшли на вулиці з символікою клубу, співали, танцювали, лізли у фонтани, палили піротехніку. По всьому місту вибухали феєрверки. Відчуйте атмосферу!

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії

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Теги
Наполі - Ювентус Наполі Наполі Статті футбольні фанати коронавірус Італія
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