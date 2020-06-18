Неаполь збожеволів після перемоги в Кубку Італії – місто вибухнуло салютами та шаленими фанами у фонтанах

Неаполітанці коронавірусу не бояться. Відсвяткувати довгоочікуваний трофей улюбленого клубу значно важливіше.
Наполі в останні роки постійно кидає виклик Ювентусу та постійно програє ворогу чемпіонство. Нарешті вдалося завоювати перший за 6 років титул. Ще й побити у фіналі Кубка Італії ненависний Турин. Драматично, по пенальті. Але від того не менш заслужено – команда Гаттузо продемонструвала кращу готовність і кращий футбол. Емоції у неаполітанців зашкалювали.
"Я вірю в бога футболу": Гаттузо видав полум'яну промову після здобуття Кубка Італії
Матч відбувся в Римі за порожніх трибун, адже італійська влада боїться поширення COVID-19. Втім, на півдні вирішили кинути виклик коронавірусу. Люди в Неаполі вийшли на вулиці з символікою клубу, співали, танцювали, лізли у фонтани, палили піротехніку. По всьому місту вибухали феєрверки. Відчуйте атмосферу!
Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії