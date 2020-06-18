Неаполь збожеволів після перемоги в Кубку Італії – місто вибухнуло салютами та шаленими фанами у фонтанах

Неаполітанці коронавірусу не бояться. Відсвяткувати довгоочікуваний трофей улюбленого клубу значно важливіше.

Наполі в останні роки постійно кидає виклик Ювентусу та постійно програє ворогу чемпіонство. Нарешті вдалося завоювати перший за 6 років титул. Ще й побити у фіналі Кубка Італії ненависний Турин. Драматично, по пенальті. Але від того не менш заслужено – команда Гаттузо продемонструвала кращу готовність і кращий футбол. Емоції у неаполітанців зашкалювали.

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Матч відбувся в Римі за порожніх трибун, адже італійська влада боїться поширення COVID-19. Втім, на півдні вирішили кинути виклик коронавірусу. Люди в Неаполі вийшли на вулиці з символікою клубу, співали, танцювали, лізли у фонтани, палили піротехніку. По всьому місту вибухали феєрверки. Відчуйте атмосферу!

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії

The City of Naples celebrating their #CoppaItalia win against arch nemesis, Juventus #CoppaItaliaFinal



This is Napoli's first major trophy since 2014 #ForzaNapoliSempre ️pic.twitter.com/ALQjIbIJEy — Javier Urquieta ️ (@DeJesusUrquieta) June 17, 2020

Miles de napolitanos esperan el equipo en la estación. Esto está pasando ahora mismo. #NapoliJuventus #CoppaItaliaCocaCola pic.twitter.com/9za3PPIzEx — Mirko Calemme (@mirkocalemme) June 17, 2020

A Friend of mine just sent me this. The streets of Naples. What I would do to be here now!!! I’m so happy this is the place my heart decided to settle and full in love with. These things aren’t a conscious decision. Your heart just leads and you follow. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XMXMmQCKzq — Salad (@_PSalad) June 18, 2020