Лондонці за півтора року правління Тодда Бьолі витратили понад мільярд фунтів на трансфери, але ризикують другу кампанію поспіль залишитися без єврокубків. Видання GiveMeSport вирішило спрогнозувати, яку роль отримають гравці "синіх" під час літнього вікна.

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Склад Челсі умовно поділили на 6 категорій: "треба зберегти", "корисні", "талановита молодь", "важко оцінити", "вислухати пропозиції" і "здихатися". До елітної першої групи потрапили лише п'ятеро гравців: Палмер, Фернандес, Колвілл, Гюсто і Чувквуемека. До найгіршої троє – Тьягу Сілва, Чалоба і Сарр.

Михайло Мудрик потрапив у доволі туманну категорію "вислухати пропозиції". Ось яку оцінку джерело дало українцю: "Ще один атакувальний гравець, який просто не зумів досягти успіху. Шість голів у 53 матчах за "синіх" – це не той результат, на який сподівався Бьолі, коли його команда витратила на українця солідні 88,5 мільйона фунтів. Хтось інший ще може зробити ставку на цього 23-річного таланта. Тому якщо влітку надійде велика пропозиція, для Челсі, можливо, настав час компенсувати свої витрати".

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