Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

Збірна України уже у вересні зіграє проти Іспанії в елітному дивізіоні Ліги націй. Тим часом УЄФА опублікував схему жеребкування відбору ЧС-2022. Ці турніри пов'язані між собою і можуть кардинально вплинути на долю команди Шевченка.

Досить несподівано УЄФА вирішив не переносити старт Ліги націй 2020/21, хоча ті ж єврокубкові турніри та внутрішні чемпіонати суттєво зміщені в датах. Відтак уже 3 вересня Україна зіграє проти Швейцарії, а за 3 дні нас чекає візит до Іспанії – пекельна спарка для команди, яка збереться разом уперше за майже 10 місяців після останньої гри. Як пише видання Marca, раніше планували, що матч відбудеться у Севільї 6 вересня.

Іспанія не вважає збірну України своїм найважчим суперником у Лізі націй – як оцінюють команду Шевченка

Тривалу відсутність ігор УЄФА вирішив компенсувати в жовтні та листопаді. Збірні проведуть у цих місяцях не по 2 матчі, як зазвичай, а по 3. Це дозволить відіграти стикові поєдинки кваліфікації на Євро-2020. Тож Україна дізнається останнього суперника на груповому турнірі Чемпіонату Європи, який перенесли на 2021 рік, вже 12 листопада.

Національні команди, що не беруть участь у кваліфікації, спочатку зіграють товариські матчі (7/8 жовтня і 11/12 листопада), а потім проведуть по 2 двобої в Лізі націй. За попереднім варіантом подальший календар команди Шевченка в елітному дивізіоні має такий вигляд (очевидно, що всі наші матчі стартують о 21:45):

3 тур. Україна – Німеччина 10/11 жовтня

4 тур. Україна – Іспанія 13/14 жовтня

5 тур. Німеччина – Україна 14/15 листопада

6 тур. Швейцарія – Україна 17/18 листопада

Крім цього, УЄФА визначив процедуру жеребкування відбору Чемпіонату світу 2022. Буде 10 груп (5 кошиків посіву по 10 команд і 6-й, де ще 5), переможці яких виходять на ЧС-2022 напряму, а другі команди розіграють решту путівок у стикових матчах – спочатку 6 півфіналів, а потім 3 фінали. У плей-офф до 10 згаданих команд приєднаються дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (з тих, хто не потрапить до дуету найкращих у групах кваліфікації ЧС-2022).

Уже традиційно УЄФА розведе Україну та Росію, щоб ті не могли зустрітися у кваліфікації. Важливий нюанс – команди отримають посів лише за підсумками виступів у Лізі націй та місця в рейтингу ФІФА, яке посідатимуть на той момент (18 листопада 2020 року). Попри вихід в елітний дивізіон Ліги націй зараз Україна тримається тільки на 15-му місці в межах Європи, а це другий кошик. У разі ж провалу в одній з найсильніших груп за всю свою історію збірна ризикує опуститися у третій.

Як зараз виглядає 1 кошик посіву при жеребкуванні відбору ЧС-2022 в Європі

Як зараз виглядає 2 кошик посіву при жеребкуванні відбору ЧС-2022 в Європі

Як зараз виглядає 3 кошик посіву при жеребкуванні відбору ЧС-2022 в Європі

Звісно, тут ще потрібно, щоб дуже багато розкладів збіглися в один час, а з іншого боку це додатковий тиск для "синьо-жовтих", стан яких залишається великою невідомою після такої тривалої паузи. Відбір ЧС-2022 в Європейській кваліфікації планують розпочати в березні 2021 року, а завершити матчами плей-офф у березні 2022-го. Фінальний турнір стартує в Катарі 21 листопада і триватиме до 18 грудня 2022 року.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів